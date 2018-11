Bundeskanzlerin Merkel wird am 10. Dezember zur Annahme des UNO-Migrationspaktes nach Marrakesch reisen.

Das kündigte Regierungssprecherin Fietz in Berlin an. Der Pakt soll in der marrokanischen Stadt von der Staatengemeinschaft per Akklamation gebilligt werden. Im kommenden Jahr ist dann die förmliche Beschlussfassung durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen geplant.



Der Bundestag lehnte heute einen weiteren AfD-Vorstoß zu der Vereinbarung mit großer Mehrheit ab. Die Abgeordneten wiesen die Forderung zurück, dass die Bundesregierung bei der Annahme des globalen Pakts eine Erklärung zu Protokoll geben solle. Mit dem Antrag wollte die AfD erreichen, dass Deutschland die ohnehin schon im Text erwähnte völkerrechtliche Unverbindlichkeit des Dokuments noch einmal betont.