Papst Franziskus ist zu einem zweitägigen Besuch nach Marokko aufgebrochen.

Im Mittelpunkt der Visite stehen der Dialog mit Muslimen und das Thema Migration. Er komme als Pilger des Friedens und der Brüderlichkeit, schrieb Franziskus vor seinem Abflug in einer Twitter-Botschaft. Der Papst wird heute zunächst mit König Mohammed VI. zusammentreffen und eine Islamschule besuchen. Am Abend will er in einer Caritas-Einrichtung mit Flüchtlingen reden.



In Marokko ist der Islam Staatsreligion. Rund 99 Prozent der Bevölkerung sind Muslime. Laut Vatikan sind 23.000 Menschen in Marokko katholisch, die meisten von ihnen sind Zugezogene. - Anlass der Reise ist das 800. Jubiläum der Begegnung zwischen Franz von Assisi und Sultan Al-Kamil Muhammad al-Malik.