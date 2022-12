Menschen mit Gepäck an einem Flughafen in Peking. Vor wenigen Tagen hatte die Regierung auch das Ende der Quarantänepflicht für Rückkehrer aus dem Ausland angekündigt und damit einen Ansturm auf Flugtickets ausgelöst. (imago / Kyodo News)

Grund ist die enorme Ausbreitung des Coronavirus in China. Die Anordnung gelte für Personen jeder Nationalität, teilte das Außenministerium in Rabat mit. Nachdem die Führung in Peking Anfang Dezember von ihrer strengen Null-Covid-Politik abgerückt war und die meisten Corona-Beschränkungen aufgehoben hatte, haben mehrere Länder verpflichtende Corona-Tests für aus China kommende Reisende angeordnet, darunter Frankreich, Italien und Spanien sowie die USA. Deutschland verzichtet bislang auf eine solche Maßnahme.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.