Marokko setzt wegen der Omikron-Variante den Flugverkehr aus (im Bild der Flughafen von Marrakesch). (dpa / TASS / Valery Sharifulin)

Offiziellen Angaben zufolge ist der Schritt notwendig, um bisherige Erfolge im Kampf gegen das Virus zu erhalten. Zudem wolle man die Bevölkerung vor dem erstmals in Südafrika entdeckten Erreger schützen. In Marokko wurden bisher 950.000 Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet, die Zahlen waren seit dem Sommer aber rückläufig. In dem Land sind rund 60 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.