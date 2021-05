Auf dem nordafrikanischen Festland haben rund 70 Migranten die spanische Exklave Melilla erreicht.

Sie überwanden den Grenzzaun, der die spanische Stadt von Marokko trennt. Die Präfektur von Melilla teilte mit, es handele sich um 30 Marokkaner und etwa 40 weitere Menschen aus dem Maghreb.



Bereits zu Beginn der Woche waren rund 8.000 Personen von Marokko aus in Schlauchbooten oder schwimmend in der spanischen Exklave Ceuta angekommen. Mindestens ein Mensch war dabei ertrunken. Die meisten der Migranten brachten die spanischen Behörden unmittelbar nach ihrer Ankunft wieder nach Marokko zurück.



Hintergrund ist eine Auseinandersetzung zwischen Spanien und Marokko um einen Konflikt in der Westsahara. Die spanische Regierung hatte angeboten, den Anführer einer Unabhängigkeitsbewegung in der Westsahara medizinisch zu behandeln. Der Politiker ist an Covid-19 erkrankt. Marokko beansprucht die Region für sich.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.