Nach dem Mord an zwei ausländischen Touristinnen in Marokko haben sich weitere Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund ergeben.

Bei Durchsuchungen in verschiedenen Städten des Landes fand die Polizei nach eigenen Angaben Waffen, Uniformen und Material zum Bau von Sprengsätzen. Ingesamt 13 Verdächtige wurden in Gewahrsam genommen. Mindestens vier sollen der Terrormiliz IS die Treue geschworen haben.



Am Montag waren eine Dänin und eine Norwegerin in einer einsamen Gegend des Atlas-Gebirges tot aufgefunden worden. Die beiden Frauen waren dort zum Wandern unterwegs. Ihre Leichen wurden inzwischen nach Kopenhagen gebracht.