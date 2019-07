In Marokko sind im Prozess um die mutmaßlich islamistisch motivierte Ermordung zweier skandinavischer Touristinnen drei Angeklagte zum Tode verurteilt worden.

Das entschied ein Gericht in der Stadt Salé. Angeklagt waren insgesamt 24 Verdächtige, mehrere von ihnen sollen Anhänger der Terrormiliz IS sein. Die drei Hauptangeklagten hatten den Mord an den jungen Frauen gestanden. Sie waren im vergangenen Dezember mit Rücksäcken und Zelten im Atlasgebirge unterwegs gewesen, als sie überfallen wurden. Später wurde ein Video verbreitet, auf dem die Taten zu sehen waren.