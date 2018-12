Vor Beginn der UNO-Konferenz in Marokko hat die Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen für Migration, Arbour, die Verbreitung von Fehlinformationen über den Migrationspakt beklagt.

Durch ihn werde kein Recht auf Migration geschaffen, sagte Arbour in Marrakesch. Der Pakt erlege den Staaten nichts auf, da er rechtlich nicht bindend sei. Sie gehe davon aus, dass er sich letztlich bewähren werde.



Mehr als 150 Nationen wollen heute in Marrakesch den Migrationspakt verabschieden. Das Dokument enthält Vorschläge, wie die internationale Migrationspolitik verbessert und wie zum Beispiel gegen illegale Einwanderung vorgegangen werden kann. Die USA, Ungarn, Österreich und eine Reihe weiterer Länder lehnen es ab, dem Pakt beizutreten. Bundeskanzlerin Merkel will auf der Konferenz eine Rede halten.