Der erste Flug des Mars-Helikopters "Ingenuity" ist erneut verschoben worden.

In der kommenden Woche solle ein neues Startdatum festgelegt werden, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Derzeit werde an einer Lösung für die Probleme mit der Computer-Software des Hubschraubers gearbeitet. Er bleibe aber grundsätzlich einsatzbereit und sei in gutem Zustand. Der Hubschrauber war an Bord des Rovers "Perseverance" im Februar auf dem Mars gelandet.



"Ingenuity" soll bei seinem ersten Testflug auf eine Höhe von etwa drei Metern steigen, dort für dreißig Sekunden auf der Stelle schweben und dann wieder auf der Oberfläche des Mars landen. Es wäre der erste Flug eines Luftfahrzeugs auf einem anderen Planeten.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.