Auf dem Mars hat der Rover "Perseverance" erstmals seit seiner Landung die nähere Umgebung erkundet.

Bei der 33 Minuten langen Testfahrt legte das Fahrzeug nach Angaben der Nasa eine Strecke von sechseinhalb Metern zurück. Die zuständige Nasa-Ingenieurin Zarifian erklärte, sie sei noch niemals glücklicher gewesen, Reifenspuren zu sehen. "Perseverance", übersetzt in etwa "Durchhaltevermögen", war am 18. Februar nach 203 Flugtagen in einem ausgetrockneten See auf dem Planeten gelandet.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.