Auf dem Mars hat der Mini-Hubschrauber "Ingenuity" einen ersten Statusreport an das Kontrollzentrum im kalifornischen Pasadena gefunkt.

Die Nasa wertete dies in einer Mitteilung als Beleg für die Funktionsfähigkeit des etwa zwei Kilogramm schweren Fluggeräts. Nun sei es wichtig, zügig die sechs Akkus aufzuladen, um die Elektronik warmzuhalten. "Ingenuity" befindet sich noch an Bord des Rovers "Perseverance", der am Donnerstag auf dem Roten Planeten aufgesetzt hatte. In den kommenden Monaten soll der Helikopter den Mars aus der Vogelperspektive erkunden. Es wäre der erste Flug eines auf der Erde konstruierten Hubschraubers über der Oberfläche eines anderen Planeten.



Ziel der Mission ist es, auf dem Mars nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens zu suchen und Klima sowie Geologie des Planeten zu erforschen.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.