Er stand Ende vergangenen Monats in Erdnähe und war zu diesem Zeitpunkt nur noch rund 57 Millionen Kilometer von uns entfernt – etwa 150 mal weiter als der Mond.

Derzeit wandert er noch langsam rückläufig, also von links nach rechts, vor den Hintergrundsternen des Sternbilds Steinbock, doch seine tägliche Bewegung wird bereits langsamer.

Ende des Monats tritt er dann an der Grenze zum Schützen fast auf der Stelle, bleibt schließlich stehen und bewegt sich danach wieder rechtläufig, von rechts nach links, ostwärts durch das Sternbild Steinbock.

Gleichzeitig nimmt seine Helligkeit deutlich ab, weil die Entfernung zwischen Mars und Erde wieder größer wird: Die Erde hat Mars auf der Innenbahn überholt und gewinnt nun auf der kürzeren Innenkurve schnell einen deutlichen Vorsprung.

Dieser Blick des Mars Science Labors Curiosity über den Gale-Krater lässt die rötliche Farbe des Marsbodens erkennen, die durch eisenoxidhaltigen Staub hervorgerufen wird (NASA)

Die auffallend rötliche Färbung des von der Marsoberfläche reflektierten Sonnenlichtes hat schon bei unseren Vorfahren für Aufsehen gesorgt.

Kein Wunder also, dass dieser Wandelstern in vielen frühen Kulturkreisen mit dem jeweiligen Kriegsgott in Verbindung gebracht wurde: Lugalbanda im vorbabylonischen Zweistromland, Ares im antiken Griechenland und eben Mars bei den alten Römern.

Doch der Kriegsgott hat längst abgerüstet, denn die rötliche Farbe stammt vom eisenoxidhaltigen, also "rostigen", Staub auf der Marsoberfläche.