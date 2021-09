Mehrere hundert Demonstranten protestieren beim 17. Berliner "Marsch für das Leben" gegen Abtreibung und aktive Sterbehilfe.

Veranstalter ist der Bundesverband Lebensrecht (BVL), ein Zusammenschluss von 15 Organisationen. Im Vorfeld waren deutlich mehr Teilnehmer erwartet worden. Gegen den Marsch gab es Protestveranstaltungen.



Die BVL-Vorsitzende Linder betonte, die Lebensschutzbewegung habe durch ihr Engagement in den vergangenen Jahren viel bewirken können. Mit Blick auf das scharfe Abtreibungsgesetz im US-Bundesstaat Texas, das die Regierung von Präsident Biden juristisch zu Fall bringen will, führte Linder aus, solche Bestrebungen in Teilen der USA seien ein "großer Fortschritt". In Texas sind neuerdings Abtreibungen bereits aber der sechsten Schwangerschaftswoche gesetzlich verboten - selbst bei Fällen von Inzest und Vergewaltigung. Der Chef der evangelikalen Nachrichtenagentur IDEA, Matthies, kritisierte, es sei unlogisch, wenn in Deutschland Schwangerschaftsabbrüche zwar rechtswidrig seien, unter bestimmten Bedingungen aber straffrei blieben. Dadurch sei es möglich geworden, seit 1995 in Deutschland 2,5 Millionen "Geschöpfe Gottes" zu töten. Dies sei die "schwerste Menschenrechtsverletzung" in den vergangenen 25 Jahren.



Zum Abschluss des Marschs stand wie in den vergangenen Jahren ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Programm. Die Feier sollte vom katholischen Görlitzer Bischof Wolfgang Ipolt und dem Berliner serbisch-orthodoxen Priester Valjeko Gacic geleitet werden. Auch der Regensburger katholische Bischof Rudolf Voderholzer hatte seine Teilnahme an der Veranstaltung angekündigt.

