Nach dem Einsturz meherer Wohnhäuser in Marseille ist eine fünfte Leiche geborgen worden.

Das teilte die Staatsanwaltschaft der südfranzösischen Hafenstadt mit. Sie geht davon aus, dass bei dem Unglück am Montag bis zu acht Menschen verschüttet wurden. Es gebe kaum noch Hoffnung, Überlebende zu finden.



Die Einsturzursache ist weiter unklar. Die Stadtverwaltung sieht einen Zusammenhang mit heftigen Regenfällen. Anwohner kritisierten, in vielen Häusern in Marseille gebe es massive Probleme mit der Bausubstanz.