Bundeskanzlerin Merkel setzt in der Europapolitik weiter auf eine enge Zusammenarbeit mit Frankreich.

Sie sei optimistisch, dass beide Länder auch künftig gemeinsam vorangingen, sagte Merkel bei einem Treffen mit Präsident Macron in Marseille. Als Beispiele für die kommenden Aufgaben nannte Merkel unter anderem die Weiterentwicklung der Währungsunion, die Absicherung des Bankensystems und das Thema Migration. In der Flüchtlingsfrage hätten die Regierungen in Berlin und in Paris die gleiche Herangehensweise, betonte sie. Macron erklärte, beide Seiten wollten aus der Migration eine Chance machen.