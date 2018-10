Nach einem Angriff einer rechtsorientierten Gruppe auf das Büro der Hilfsorganisation SOS Méditerranée in Marseille hat es zahlreiche vorläufige Festnahmen gegeben.

Nach Angaben der Polizei befinden sich 22 Menschen in Gewahrsam. In Radioberichten hieß es, die Angreifer gehörten der Gruppe "Génération identitaire" an. Die Beschäftigten der Hilfsorganisation seien unverletzt, stünden aber unter Schock.



Das Rettungsschiff "Aquarius 2" von SOS Méditerranée war gestern in Marseille angekommen. Es sucht weiter nach einem neuen Flaggenstaat. Panama hatte angekündigt, das Schiff aus seinem Register zu streichen.