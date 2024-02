Martin Scorsese mit dem Goldenen Ehrenbären auf der Berlinale 2024 (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Markus Schreiber)

Die Festivalleitung erklärte, der 81-Jährige habe das Medium Film immer wieder auf neue Wege getrieben. Zahlreiche seiner Werke hätten Geschichte geschrieben. Die Vielseitigkeit seines Schaffens über sechs Jahrzehnte hinweg sei einzigartig. Zu Scorseses bekanntesten Werken gehören "Taxi Driver", "Gangs of New York", "The Wolf of Wall Street" und "The Departed".

