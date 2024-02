Berlinale 2024 - Regisseur Martin Scorsese (Britta Pedersen / dpa / Britta Pedersen)

Die Berlinale-Leitung würdigte den Regisseur von "Killers oft the Flower Moon" (2023) als einen Filmemacher, der das Medium immer wieder auf neue Wege getrieben habe. Mit einem Werk aus sechs Jahrzehnten und über 40 Spielfilmen, das von Kriminalepen über Zeichentrickfilme bis hin zu religiösen Dramen reicht, habe Scorsese das Medium revolutioniert und sich mit jedem neuen Film neu erfunden.

Zu den bekanntesten Filmen des Italo-Amerikaners mit sizilianischen Wurzeln zählen unter anderem „Taxi Driver“ von 1975, „Gangs of New York“ von 2002 und „The Wolf of Wall Street“ von 2013. In „The Departed“ mit Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg und Martin Sheen geht es um einen irischen Mafiaboss in Boston.

