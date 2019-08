Die Videoplattform YouTube hat offenbar einen Kanal des Chefs der rechtsextremen Identitären Bewegung Österreich, Martin Sellner, gelöscht.

Der Kanal mit zuletzt mehreren Zehntausend Abonnenten ist derzeit nicht erreichbar und Sellner selbst beklagt auf verschiedenen Sozialen Medien das Vorgehen des US-Konzerns. Der rechtskonservativen Wochenzeitung "Junge Freiheit" sagte er, er werde einen Anwalt einschalten. Nach Facebook, Instagram, Paypal und über 15 Bankkonten solle ihm auch noch das "Sprachrohr genommen werden, mit dem er sich gegen Medienlügen" wehren könne.



Sellner veröffentlichte ein Schreiben von Google, wonach der Kanal wegen grober Verletzung der Gemeinschaftsrichtlinien gelöscht wurde. Inhalte, in denen Gewalt gegen Einzelne oder Gruppen verherrlicht oder dazu aufgerufen werde, seien auf YouTube verboten. Wie die Zeitung "Österreich" schreibt, ist der Aktivist derzeit auf Flitterwochen in Italien.



In Deutschland wurde die "Identitäre Bewegung" jüngst durch das Bundesamt für Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft.