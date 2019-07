Der Generalsekretär der EU-Kommission, Selmayr, wird nach seinem Rücktritt die EU-Vertretung in Wien leiten.

Das teilte eine Kommissions-Sprecherin in Brüssel mit. Selmayr tritt seinen neuen Posten demnach im November an. Seine Amtszeit als Generalsekretär läuft Ende Juli aus. Der 48-Jährige ist ein enger Berater von Kommissionspräsident Juncker und gilt als einer der einflussreichsten EU-Beamten in Brüssel.



Für Kritik sorgte Anfang 2018 seine Beförderung zum Generalsekretär der Kommission. Das EU-Parlament hatte die Vorgehensweise als "handstreichartige Aktion" kritisiert. Die Bürgerbeauftragte O'Reilly kam zu dem Schluss, dass die Kommission die Regeln manipuliert habe. Es blieb jedoch bei einer Rüge.



Die Entscheidung über die Nachfolge Selmayrs trifft die neue EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen.