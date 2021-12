Von oben nach unten: Gladys Horton, Katherine Anderson, Wanda Young von "The Marvelettes" (imago stock&people)

Ihre Tochter sagte der New York Times, dass ihre Mutter bereits am 15. Dezember den Folgen einer schweren Krankheit erlegen sei. Wanda Young gehörte zur Motown-Band "The Marvelettes". Die Gruppe erzielte 1961 mit den Titel "Please Mr. Postman" den ersten Nummer-Eins-Hit des Plattenlabels "Motown". Zwei Jahre später nahmen die Beatles eine Coverversion davon auf.

