Die iranische Regierung wirft den USA vor, die Journalistin Marzieh Hashemi festgenommen zu haben.

In einem Bericht des iranischen Senders "Press TV" heißt es, die Moderatorin sei in den Vereinigten Staaten "verhaftet" worden - und das aus unklaren Gründen. Die "New York Times" weist darauf hin, dass die Festnahme von US-Seite noch nicht bestätigt wurde.



Irans Außenminister Sarif erklärte, die Moderatorin sei sehr bekannt und habe nur journalistisch gearbeitet - sonst nichts. Marzieh Hashemi wurde als Melanie Franklin in den USA geboren und konvertierte zum Islam. Sie arbeitet für den iranischen Fernsehsender "Press TV". Das ist der englischsprachige Auslandssender der Islamischen Republik.



Vor einer Woche hatte der Iran allerdings seinerseits bestätigt, einen Veteranen der US Navy festgenommen zu haben - und zwar offenbar bereits im vergangenen Juli, als er seine iranische Freundin besuchte. Wohl mindestens drei weitere US-Bürger - zwei von ihnen iranischer Herkunft - sollen im Iran inhaftiert sein. Die US-iranischen Beziehungen haben sich seit dem Amtsantritt von Präsident Trump massiv verschlechtert. Seither haben sich die USA unter anderem aus dem Atomabkommen mit dem Land zurückgezogen.



Laut Press TV wurde Marzieh Hashemi vom FBI festgesetzt, und zwar am Flughafen St. Louis. Sie soll an einer Dokumentation über die "Black Lives Matter"-Bewegung gearbeitet haben. Nach Angaben ihres Sohnes reist sie etwa einmal im Jahr in die USA, um ihre Familie zu besuchen und meist auch, um Dreharbeiten vorzunehmen. Für "Press TV" hat sie unter anderem über eine Diskriminierung von Frauen, Muslimen und Afro-Amerikanern in den USA berichtet.



"Press TV" versteht sich selbst als Sprachrohr für angeblich vernachlässtigte Themen und Perspektiven auf Sachverhalte.