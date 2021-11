Maschinenbau-Unternehmen in Deutschland verzeichnen eine deutlich steigende Zahl von Aufträgen.

Nach Angaben des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer ist das Auftragsvolumen im September gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 65 Prozent gestiegen. Vor allem im Ausland würden Großanlagen "made in Germany" nachgefragt, hieß es von dem Verband in Düsseldorf. Problematisch sei allerdings, dass es nach wie vor erhebliche Material- und Lieferengpässe gebe.



Dies schlägt sich einer Statistik des Münchner ifo-Instituts zufolge auch in der Kurzarbeit nieder: In der Industrie waren im Oktober 226.000 Beschäftigte in Kurzarbeit - 20.000 mehr als im Monat davor. Viele Bauteile fehlten in der Produktion, vor allem in der Autoindustrie. Nach wie vor gebe es zu wenige Mikrochips, die auch bei der Herstellung zahlreicher Haushaltsgeräte benötigt würden. Die Auftragslage in der Industrie sei aber eigentlich so gut, dass höchstens 10.000 Beschäftigte in Kurzarbeit sein müssten, hieß es.

