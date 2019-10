Im deutschen Maschinenbau sind die Bestellungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 17 Prozent zurückgegangen.

Das teilte der Branchenverband VDMA in Frankfurt am Main mit. Internationale Handelskonflikte und die Ungewissheiten des Brexits belasteten die Geschäfte. Verunsicherte Kunden im In- und Ausland hielten sich mit Bestellungen zurück. Auch für die kommenden Monate werde keine Wende zum Besseren erwartet, hieß es.