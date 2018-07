Die deutschen Maschinenbauer haben die Bundesregierung wegen der Blockade chinesischer Investoren kritisiert.

Verbandspräsident Welcker sagte der Deutschen Presse-Agentur, ausländische Investitionen seien gut für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Dies gelte umgekehrt auch für deutsche Investitionen im Ausland. Das ganze sei keine Einbahnstraße. Welcker wies die Befürchtung zurück, es könnte einen unerwünschten Transfer von Technologien ins Ausland geben. Dies werde allein schon durch die europaweiten Exportkontroll-Vorschriften verhindert, betonte er.



Der chinesische Staatskonzern SGCC war gestern mit dem Versuch gescheitert, Anteile des deutschen Netzbetreibers "50Hertz" zu übernehmen. Die zum Verkauf stehenden 20 Prozent gingen stattdessen an die deutsche Staatsbank KfW. Berichten zufolge will die Bundesregierung außerdem per Veto verhindern, dass chinesische Investoren den Werkzeugmaschinenhersteller Leifeld Metal Spinning aus Ahlen in Westfalen übernehmen.

