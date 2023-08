Maler und Grafiker

"Maschinenmaler" Konrad Klapheck ist gestorben

Der Künstler Konrad Klapheck ist tot. Er starb nach langer Krankheit am 30. Juli im Alter von 88 Jahren, wie seine Tochter am Dienstag bestätigte. Klapheck gilt als Klassiker der Nachkriegs-Avantgarde und einer der wichtigsten Vertreter der gegenständlichen Malerei in Deutschland.

01.08.2023