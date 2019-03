Auch Bundesfamilienministerin Giffey hat sich angesichts steigender Masern-Fälle für eine verpflichtende Impfung ausgesprochen.

Die SPD-Politikerin sagte in Berlin, es gehe dabei nicht nur um die Verantwortung jedes Einzelnen für sich und seine Kinder, sondern auch um die Verantwortung für andere Menschen. Wenn das Risiko, in Kindergärten, Schulen und anderen Einrichtungen Mitmenschen zu gefährden, anders nicht in den Griff zu bekommen sei, müsse der Staat handeln.



Im Bundesgesundheitsministerium laufen Gespräche über verpflichtende Impfungen von Kindern gegen Masern. Gesundheitsminister Spahn hält sie in Kitas und Schulen für sinnvoll.