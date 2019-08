Nach einer Analyse der Krankenkasse Barmer könnten Impflücken in Deutschland größer sein als bisher gedacht.

Mehr als jedes fünfte der 2015 geborenen Kleinkinder sei in seinen ersten beiden Lebensjahren nicht oder nur unvollständig gegen Masern geimpft worden, teilte die Krankenkasse mit. Sie hatte den Impfstatus der bei ihr versicherten Kinder überprüft. Auch bei älteren Kindern lag die Quote demnach unter 90 Prozent.



Um die gesamte Bevölkerung zu schützen, müssen die Impfquoten bei Masern über 95 Prozent liegen. Nach den Daten des Robert Koch-Instituts zu den Schuleingangsuntersuchungen wird diese Quote bei Schulanfängern knapp erfüllt. Allerdings hatten rund neun Prozent keine Impfausweise, so dass ihr Impfstatus nicht ermittelt werden konnte. Das könnte auch die Differenz zu den Barmer-Zahlen erklären. Das Robert Koch-Institut weist in Analysen selbst darauf hin, dass die von ihm angegebenen Impfquoten vermutlich etwas zu hoch sind.