In Europa nimmt die Zahl der Masern-Infektionen zu.

Laut Weltgesundheitsorganisation haben sich im ersten Halbjahr 2018 mehr als 41.000 Kinder und Erwachsene mit dem Virus angesteckt, so viele wie seit 2010 nicht. Mindestens 37 Menschen seien daran gestorben. Die meisten Masernfälle wurden demnach in der Ukraine gezählt. Aber auch in Frankreich, Griechenland, Italien, Russland und Serbien gab es der WHO zufolge jeweils mehr als 1.000 Fälle. In Deutschland erkrankten im ersten Halbjahr 387 Menschen. Das Masernvirus ist sehr ansteckend und verbreitet sich leicht. Um Ausbrüche zu vermeiden, müssen laut Weltgesundheitsorganisation 95 Prozent der Bevölkerung in allen Alters- und sozialen Gruppen geschützt sein.