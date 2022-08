Das Bundesverfassungsgericht entscheidet heute, ob die Impfpflicht gegen Masern verfassungsgemäß ist. (imago / Arnulf Hettrich)

Geklagt hatten vier Eltern und ihre Kinder. Sie machten unverhältnismäßige Eingriffe in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit geltend. Die Richter erklärten nun dazu, die Grundrechtseingriffe seien zumutbar, um besonders gefährdete Menschen vor einer Infektion zu schützen. Bereits im Mai 2020 hatten die Richter Eilanträge zweier Familien abgewiesen. Die eingehende Prüfung aller relevanten Fragen fand jetzt im Hauptsacheverfahren statt.

Impfpflicht dient nicht nur dem Schutz der Kinder

Die aktuelle Regelung ist laut Bundesverfassungsgericht "im verfassungsrechtlichen Sinn verhältnismäßig". Die Annahme, Menschen ohne Impfschutz könnten andere gefährden, beruhe auf zuverlässigen Grundlagen und halte auch der strengen verfassungsrechtlichen Prüfung stand.

Die Impfpflicht diene nicht nur dem Gesundheitsschutz der Kinder, sondern wolle auch die Weiterverbreitung der hoch ansteckenden Krankheit verhindern. Gegenüber diesen Interessen müsse das verfassungsrechtliche Elternrecht und das Recht der Kinder auf körperliche Unversehrtheit zurücktreten.

Masern sollen ausgerottet werden

Grund für die Einführung der Masern-Impfpflicht ist das Anliegen der Bundesregierung, die Krankheit ganz auszurotten. Experten gehen davon aus, dass das hochansteckende Virus erst dann keine Chance mehr hat, wenn flächendeckend mindestens 95 Prozent der Bevölkerung geimpft sind. Das ist noch nicht erreicht.

Im Fokus des Gesetzes stehen vor allem Gemeinschaftseinrichtungen wie Kitas und Schulen . Seit 1. März 2020 dürfen Kitas Kinder ab einem Jahr nur noch aufnehmen, wenn sie geimpft sind oder schon die Masern hatten. Auch für Tagesmütter gelten diese Regeln. Eltern bereits betreuter Kinder hatten bis 31. Juli 2022 Zeit, den Nachweis vorzulegen. Von der Schule wird wegen der Schulpflicht zwar kein Kind ausgeschlossen. Den Eltern drohen aber Bußgelder von bis zu 2.500 Euro.

"Keine harmlose Kinderkrankheit"

Experten warnen davor, die Masern als harmlose Kinderkrankheit abzutun. Es kann zu Komplikationen kommen, und das Immunsystem bleibt für längere Zeit geschwächt. Eine seltene Spätfolge ist eine Gehirnentzündung, die fast immer tödlich endet. Eine möglichst hohe Impfquote schützt auch Menschen, die nicht geimpft werden können, wie Säuglinge oder Schwangere.

Die Impfpflicht gilt auch noch in anderen Einrichtungen, in denen viele Menschen zusammenkommen, etwa in Flüchtlingsunterkünften. Auch die Beschäftigten in den betreffenden Einrichtungen - zum Beispiel Lehrerinnen, Erzieher oder das Personal in Krankenhäusern und Arztpraxen - müssen geimpft oder immun sein.

Ältere sind von der Impfpflicht ausgenommen

Ausgenommen von der Impfpflicht sind alle, die vor 1971 geboren sind. Bei den Älteren geht man davon aus, dass sie höchstwahrscheinlich sowieso einmal die Masern hatten, denn die Impfung wird in der Bundesrepublik erst seit 1974 empfohlen. In der DDR war sie seit 1970 für Kinder Pflicht.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.