In der Diskussion um Masern hat der Mediziner Wolfram Henn, Mitglied des Deutschen Ethikrats, die Politik aufgefordert, mehr für höhere Impfquoten zu tun.

Der Rückstand, den Deutschland im Vergleich der Nationen habe, müsse endlich aufgeholt werden, sagte Henn im Deutschlandfunk. Ob eine staatliche Impfpflicht das geeignete Instrument dazu sei, müsse man allerdings hinterfragen.



Der Zugang zu Kindertagesstätten oder Tagespflegestellen sollte aber durchaus an die Impfungen gekoppelt werden, meinte Henn. Und eine "moralische Impfpflicht" könne er in jedem Fall bestätigen.

Familienimpfung beim Kinderarzt

Auf der praktischen Ebene schlug der Mediziner vor, die Durchführung von Impfungen zu erleichtern. So sollte es Kinderärzten und Kinderärztinnen erlaubt werden, die Eltern ihrer Patienten gleich mitzuimpfen. Allgemeinärzte könnten Impfsprechstunden in Tagesrandzeiten anbieten und ihre Patienten aktiv an Impftermine erinnern.