Beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sind Eilanträge und Verfassungsbeschwerden gegen das Gesetz zur Masern-Impfpflicht eingegangen.

Die Klagen stammen von mehreren Eltern mit Kleinkindern. Hintergrund ist, das die neuen Regelungen heute in Kraft getreten sind. Demnach müssen Eltern vor einer Aufnahme ihrer Kinder in Tagesstätten oder Schulen nachweisen, dass diese gegen Masern geimpft sind. Für Kinder, die bereits betreut oder unterrichtet werden, muss der Nachweis bis Ende Juli nächsten Jahres erbracht werden. Bei Verstößen drohen bis zu 2.500 Euro Bußgeld.



In den Verfassungsbeschwerden wird argumentiert, die Impfpflicht verletze das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit der Kinder, das Erziehungsrecht der Eltern sowie Gleichheitsgrundsätze. Die Eilanträge stammen von Eltern, die wieder in den Beruf zurückkehren wollen und auf eine Kinderbetreuung angewiesen sind.