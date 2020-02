Ab 1. März gilt in Deutschland die Masernimpfpflicht. Nicht nur Kita- und Schulkinder, auch einige Erwachsenengruppen müssen nachweisen, dass sie immun gegen die Krankheit sind. Wir beantworten an dieser Stelle die wichtigsten Fragen.

Warum gibt es die Impfpflicht gegen Masern?

Das Robert-Koch-Institut zählt Masern zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten, die tödlich enden können. Symptome sind Fieber, Bindehautentzündung, Schnupfen, Husten und ein rötlicher, fleckiger Hautausschlag. Die Viruserkrankung kann von schweren Komplikationen begleitet werden, Spätfolgen mit sich bringen oder sogar zum Tod führen. Die Weltgesundheitsorganisation warnte vor einem Rekordanstieg der Maserntoten in Europa. Im Jahr 2018 starben in Europa 72 Menschen an der Krankheit. Weltweit sind nach WHO-Angaben 9,8 Millionen Menschen erkrankt und in den vergangenen Jahren insgesamt 140.000 Personen gestorben.



Um die Krankheit einzudämmen, benötigt es einen flächendeckenden Impfschutz der Bevölkerung. Problematisch ist nämlich, dass Säuglinge unter neun Monaten oder Menschen mit Immunschwäche nicht gegen Masern geimpft werden können. Diese Gruppen sind darauf angewiesen, dass möglichst viele anderen Menschen geschützt sind. Dafür ist es laut Bundesministerium für Gesundheit notwendig, dass mindestens 95 Prozent der Menschen geimpft sind. Nur dann ist der sogenannte "Herdenschutz" gewährleistet.

Wie werden Masern übertragen?

Übertragen werden die Masern von Mensch zu Mensch. Dabei reicht schon Niesen oder Husten, die sogenannte Tröpfcheninfektion. So erkranken häufig alle Personen, die Kontakt zu jemandem mit Masern hatten, wenn sie nicht geimpft sind oder die Masern nicht bereits hatten. Es dauert zehn bis zwölf Tage, bis die Krankheit ausbricht, doch während dieser Zeit können sich selbstverständlich noch zahlreiche weitere Menschen anstecken.

Wer muss sich impfen lassen?

Der verpflichtende Impfschutz gilt für Kinder und Erwachsene, die in Gemeinschaftseinrichtungen betreut werden oder beschäftigt sind. Dazu gehören Schulen, Kitas und Asylbewerberheime. Auch das Personal in medizinischen Einrichtungen muss sich impfen lassen.



Eltern müssen künftig vor dem Eintritt ihrer Kinder in die Kita oder Schule nachweisen, dass ihre Kinder gegen Masern geimpft sind. Kinder, die nicht geimpft werden, können vom Besuch einer Kita ausgeschlossen werden. Für Kinder, die bereits vor dem 1. März 2020 einen Kindergarten oder die Schule besuchen, gilt eine Nachweisfrist bis zum 31. Juli 2021.



Außerdem müssen alle nach 1970 geborenen Personen, die in einer Gemeinschaftseinrichtung wie etwa einem Kinderheim betreut werden, den Impfschutz nachweisen. Dies gilt auch für Personen, die in einer Unterkunft für Geflüchtete untergebracht sind.



Von der Pflicht ausgenommen sind Menschen, die aus medizinischen Gründen keine Impfung vertragen und alle vor 1970 Geborenen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts haben Letztere mit hoher Wahrscheinlichkeit die Masern schon durchgemacht und sind deshalb immun.

Womit müssen Eltern rechnen, die ihr Kind nicht impfen lassen wollen?

Erziehungsberechtigte, die der Impfpflicht nicht nachkommen, müssen davon ausgehen, dass der Nachwuchs nicht im Kindergarten oder in der Kindertagesstätte aufgenommen wird, da den Einrichtungen sonst ein Bußgeld droht.



In der Schule sieht es anders aus: Da in Deutschland Schulpflicht gilt, können ungeimpfte Kinder nicht ausgeschlossen werden. Es können aber hohe Bußgelder bis zu 2.500 Euro gegen die Eltern verhängt werden, wenn sie der Impfpflicht für die Kinder nicht nachkommen. Die Schulen müssen solche Fälle an das örtliche Gesundheitsamt melden, das über das weitere Vorgehen entscheidet.

Wie funktioniert die Impfung?

Das Robert Koch-Institut empfiehlt, Kinder im Alter zwischen 11 und 14 Monaten das erste Mal gegen Masern impfen zu lassen. Nach frühestens vier Wochen ist eine zweite Impfung notwendig, um den kompletten Schutz sicherzustellen. Diese sollte spätestens gegen Ende des zweiten Lebensjahrs erfolgen. Häufig wird mit den Masern auch gegen Mumps und Röteln geimpft. Vielen Jugendlichen und Erwachsenen fehlt die zweite Impfung. Experten empfehlen, sie deswegen nachzuholen.



Bei der Impfung gegen Masern handelt es sich um eine sogenannte Lebendimpfung. Dafür werden Erreger der Krankheit so gezüchtet, dass sie nur sehr schwach sind und die Krankheit nicht auslösen können. Trotzdem vermehren sie sich im Körper und trainieren so die Immunabwehr.

Wer trägt die Kosten der Impfung?

Bei gesetzlich Versicherten übernimmt die Krankenkasse die Kosten für die Impfung. Privat Versicherte bekommen sie in der Regel ebenfalls erstattet.

Welche Risiken birgt eine Impfung?

Das Robert-Koch-Institut betont, dass schwere Komplikationen nach einer Masernimpfung extrem selten seien. Etwa fünf von 100 Menschen reagieren demnach leicht auf die Impfung, sodass um die Einstichstelle eine Rötung oder Schwellung zu beobachten ist. Kurzfristig können auch leichte Temperaturerhöhung oder Kopfschmerzen durch die Anregung der körpereigenen Abwehr auftreten. In der zweiten Woche nach der Impfung bekommen fünf Prozent einen Hautausschlag, sogenannte Impfmasern. All diese Reaktionen sind in der Regel nur vorübergehend und klingen ohne Folgen wieder ab.

Wie wird die Impfpflicht kontrolliert?

Mit dem Impfpass, dem Kinderuntersuchungsheft oder einem ärztlichen Attest kann bei Einrichtungen die Impfung bzw. die bereits erlittene Krankheit oder ein Ausschlussgrund nachgewiesen werden. Auch die Bestätigung durch eine zuvor besuchte Einrichtung ist zulässig.

Wieso steht das Gesetz in der Kritik?

Kritiker des Masernschutzgesetzes führen häufig an, dass die Impfpflicht dem Recht auf körperliche Unversehrtheit widerspreche. Impfbefürworter bewerten dagegen das Recht der Mitmenschen auf körperliche Unversehrtheit höher.



(Mit Material des Robert-Koch-Instituts und des Bundesministeriums für Gesundheit)