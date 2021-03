In der Affäre um Provisionszahlungen für die Vermittlung von Maskengeschäften hat nun auch der CSU-Parlamentarier Nüßlein seinen Austritt aus der Unionsfraktion erklärt. Sein Bundestagsmandat werde er aber bis zum Ende der Wahlperiode ausüben, heißt es in einer persönlichen Erklärung des Politikers, die dem Deutschlandfunk vorliegt.

In dem Schreiben spricht Nüßlein von einer öffentlichen Vorverurteilung, die ein für ihn und seine Partei unerträgliches Maß erreicht habe. Der Neu-Ulmer Abgeordnete soll 650.000 Euro für die Vermittlung von Geschäften mit Corona-Schutzmasken kassiert haben.



Zuvor hatte bereits der CDU-Politiker Löbel seinen Rückzug aus der Unionsfraktion angekündigt. Er will sein Bundestagsmandat ebenfalls bis Ende August ausüben. Löbel hatte eingeräumt, dass seine Firma bei der Vermittlung eines Geschäfts mit Corona-Masken 250.000 Euro Provision bekommen hat.



Führende Unionspolitiker hatten Nüßlein und Löbel zur sofortigen Aufgabe ihrer Bundestagsmandate aufgefordert. Der CDU-Vorsitzende Laschet sagte dem "Südkurier" aus Konstanz, wer als Volksvertreter versuche, sich in dieser Krise zu bereichern, müsse das Parlament unverzüglich verlassen. CSU-Chef Söder mahnte, die beiden sollten "umgehend reinen Tisch machen". Der CDU-Kreisverband Mannheim stellte Löbel ein Ultimatum bis Monatsende.

