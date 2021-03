In der sogenannten Masken-Affäre hat sich Bayerns Landtagspräsidentin Aigner erleichtert darüber geäußert, dass der ehemalige Justizminister Sauter aus der CSU-Fraktion ausgetreten ist.

Andernfalls hätte die Fraktion ihn auch ausgeschlossen, sagte die CSU-Politikerin im Deutschlandfunk. Sauter soll in der Corona-Pandemie im Zusammenhang mit Maskengeschäften hohe Provisionen erhalten haben. Aigner sprach in diesem Fall von einem Riesenschaden für die Demokratie.



Als Konsequenz will die CSU ihre Regeln für Mandatsträger ändern. Unter anderem sollen Kandidaten, die zu einer Wahl antreten, künftig eine Integritätserklärung abgeben. Bei Nebeneinkünften soll es absolute Transparenz geben. Aigner warb für eine Offenlegung bereits ab dem ersten Euro.

