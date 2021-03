Der in der Maskenaffäre der Union unter Korruptionsverdacht stehende CSU-Politiker Sauter hat seine Parteiämter niedergelegt. Außerdem lasse er seine Fraktionsmitgliedschaft im bayerischen Landtag bis zum Ende des gegen ihn laufenden Verfahrens ruhen, teilte Sauter in einer persönlichen Erklärung mit. Zugleich betonte er, er sei überzeugt, in keiner Weise gegen Abgeordnetenpflichten oder Gesetze verstoßen zu haben.

Sauter war bisher unter anderem Mitglied im Präsidium und Vorstand der CSU. Die Landtagsfraktion hatte ihm ein bis heute laufendes Ultimatum gestellt, alle Vorwürfe gegen sich auszuräumen. In der kommenden Woche soll über den Ausschluss des früheren bayerischen Justizministers aus der Fraktion beraten werden.



Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt gegen Sauter wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern. Medienberichten zufolge soll er Geldbeträge in Höhe von mehr als einer Million Euro im Zusammenhang als Anwalt erhalten haben - möglicherweise als Provision für die Vermittlung von Maskengeschäften.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.