Als Konsequenz aus der Maskenaffäre in der Union verschärft die CSU ihre Regeln für Mandatsträger. Laut einem Zehn-Punkte-Plan, den Parteichef Söder und Generalsekretär Blume in München vorstellten, soll Abgeordneten künftig eine bezahlte Interessenvertretung grundsätzlich verboten werden. Zudem soll es bei den Nebeneinkünften absolute Transparenz geben.

Söder erklärte, die Parteispitze wolle ein umfassendes Bild haben, bis in die kleinste Verästelung hinein. Zuvor hatte der unter Korruptionsverdacht stehende CSU-Politiker Sauter alle Parteiämter niedergelegt. Er saß bislang unter anderem im Präsidium und im Vorstand der CSU. In einer persönlichen Erklärung teilte der frühere bayerische Justizminister außerdem mit, dass er seine Fraktionsmitgliedschaft im Landtag ruhen lasse. Zugleich betonte er, er sei überzeugt, in keiner Weise gegen Abgeordnetenpflichten oder Gesetze verstoßen zu haben.

Generalstaatsanwaltschaft ermittelt

Sauter war bisher unter anderem Mitglied im Präsidium und Vorstand der CSU. Die Landtagsfraktion hatte ihm ein bis heute laufendes Ultimatum gestellt, alle Vorwürfe gegen sich auszuräumen. In der kommenden Woche soll über den Ausschluss des früheren bayerischen Justizministers aus der Fraktion beraten werden.



Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt gegen Sauter wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern. Medienberichten zufolge soll er Geldbeträge in Höhe von mehr als einer Million Euro im Zusammenhang als Anwalt erhalten haben - möglicherweise als Provision für die Vermittlung von Maskengeschäften.

Dobrindt: Fehlverhalten massiv, aber nicht systemisch

Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Dobrindt, warnte den Koalitionspartner SPD und die Oppositionsparteien davor, ihre Kritik in der Maskenaffäre zu überziehen. Dobrindt sagte dem Berliner "Tagesspiegel am Sonntag", das Fehlverhalten Einzelner in der Union sei massiv. Wenn aber versucht werde, den Eindruck zu erwecken, dieses Fehlverhalten sei systemisch, dann werde Politik insgesamt diskreditiert. Dies könne den Gegnern der Demokratie von Rechtsaußen Vorschub leisten.

