In der sogenannten Masken-Affäre gibt der CDU-Abgeordnete Löbel nun doch seinen Sitz im Bundestag umgehend auf. Um weiteren Schaden von seiner Partei abzuwenden, werde er sein Mandat mit sofortiger Wirkung niederlegen, teilte Löbel mit.

Zunächst hatte der CDU-Politiker lediglich seinen Austritt aus der Unionsfraktion erklärt und mitgeteilt, er werde im September nicht erneut für den Bundestag kandidieren. Auch dem CSU-Abgeordnete Nüßlein wird von Parteikollegen der sofortige Verzicht auf sein Mandat nahegelegt. CSU-Chef Söder sagte im ZDF, Nüßlein habe mit seinem Verhalten auch gegen parteiinterne Regeln verstoßen. Über die Affäre werde heute noch das CSU-Präsidium beraten. Söder rief Nüßlein und Löbel auf, die mutmaßlich verdienten Gelder zu spenden. Beide hatten Geld für die Vermittlung von Geschäften mit Corona-Schutzmasken erhalten.



Das Verhalten der Politiker hatte parteiübergreifend für Empörung gesorgt. Vertreter der Opposition verlangten eine umfassende Aufklärung. Der Politologe und Publizist von Lucke sprach von desaströsen Vorfällen. Wenn der Eindruck entstehe, Abgeordnete bedienten sich während einer Krisensituation, dann sei das verheerend, sagte von Lucke im Deutschlandfunk. Er erinnerte daran, dass CDU und CSU erst nach langem Zögern einem Lobbyregister zugestimmt hätten, dass zudem auch noch "sehr zahm" ausgefallen sei.

Kritik auch von der Opposition

In politischen Parteien könne es immer wieder Einzelfälle geben, sagte die Grünen-Vorsitzende Baerbock im Deutschlandfunk. Aber in der Union weise vieles darauf hin, dass es sich um ein grundsätzliches Problem handele. Das zeigten auch die Vorgänge um den CDU-Abgeordneten Amthor, der von seiner Partei trotz der Lobbyismusvorwürfe zum Spitzenkandidaten in Mecklenburg-Vorpommern aufgestellt worden sei. Baerbock sprach von einem - Zitat - schwarzen Filz, der angegangen werden müsse. Ähnlich äußert sich auch der Co-Vorsitzende der Grünen, Habeck.



Der FDP-Parteivorsitzende Lindner regte an, einen unabhängigen Sonderermittler zur Aufklärung der Masken-Affäre einzusetzen. Dessen Arbeit könnte noch deutlich vor der Bundestagswahl abgeschlossen werden, sagte Lindner der Sendergruppe RTL/NTV. Man müsse auch schauen, was auf der anderen Seite des Beschaffungsprozesses, also in den Ministerien, passiert sei.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.