In der Masken-Affäre hat der CSU-Vorsitzende Söder gefordert, dass die betreffenden Unionspolitiker die mutmaßlich verdienten Gelder spenden.

Dies könne ein wichtiges Signal sein, um moralisch reinen Tisch zu machen, sagte der bayerische Ministerpräsident im ZDF. Zudem drohte Söder dem CSU-Bundestagsabgeordneten Nüßlein Sanktionen durch die Parteiführung an. Nüßlein habe mit seinem Verhalten auch gegen die parteiinternen Regeln verstoßen. Nüßlein und Löbel sollen hohe Provisionen für die Vermittlung von Schutzmasken-Geschäften kassiert haben. Beide erklärten ihren Rückzug aus der Unionsfraktion, wollen ihr Mandat aber vorerst behalten. Nüßlein bestreitet die Vorwürfe und spricht von Vorverurteilungen.



Die Co-Vorsitzende der Grünen, Baerbock, sagte im Deutschlandfunk, offenbar handele es sich bei der Union um ein strukturelles Problem. Das zeigten auch die Vorgänge um den CDU-Abgeordneten Amthor, der von seiner Partei trotz der Lobbyismusvorwürfe zum Spitzenkandidaten in Mecklenburg-Vorpommern aufgestellt worden sei. Baerbock sprach von einem - Zitat - schwarzen Filz, der angegangen werden müsse.



Der FDP-Parteivorsitzende Lindner regte an, einen unabhängigen Sonderermittler zur Aufklärung der Masken-Affäre einzusetzen. Dessen Arbeit könnte noch deutlich vor der Bundestagswahl abgeschlossen werden, sagte Lindner der Sendergruppe RTL/NTV. Man müsse auch schauen, was auf der anderen Seite des Beschaffungsprozesses, also in den Ministerien, passiert sei.

