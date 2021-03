Nach massivem Druck auch aus der eigenen Partei wegen der sogenannten Masken-Affäre zieht sich der Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Löbel umgehend aus der Politik zurück. Der FDP-Parteivorsitzende Lindner regte einen unabhängigen Sonderermittler an. Gesundheitsminister Spahn will "volle Transparenz" ermöglichen.

Spahn kündigte an, die Namen aller Abgeordneten zu nennen, die im Zusammenhang mit der Maskenbeschaffung gegenüber dem Ministerium aufgetreten seien. Man wolle volle Transparenz ermöglichen, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Löbel aus CDU ausgetreten

Wie das Wahlkreisbüro des Mannheimer Abgeordneten Löbel bestätigte, trat dieser mittlerweile aus der CDU aus. Er hatte zuvor bereits mitgeteilt, dass er seinen Sitz im Bundestag mit sofortiger Wirkung aufgebe. Zunächst hatte Löbel seinen Austritt aus der Unionsfraktion erklärt und angekündigt, im September nicht erneut für den Bundestag zu kandidieren.

CDU-Spitzenkandidatin Eisenmann: Löbel soll Honorar spenden

Die CDU-Spitzenkandidatin in Baden-Württemberg, Eisenmann, begrüßte die Entscheidung Löbels. Dieser habe dem Ansehen der CDU und der parlamentarischen Demokratie insgesamt massiv geschadet, sagte sie der Zeitung "Die Welt". Löbel solle das eingenommene Honorar für einen gemeinnützigen Zweck spenden.

Weiter Druck auf CSU-Politiker Nüßlein in Masken-Affäre

CSU-Chef Söder forderte auch seinen Parteikollegen Nüßlein zur sofortigen Aufgabe seines Bundestagsmandats auf. Er sei der festen Auffassung, dass ein klarer Schnitt besser sei als ein Verlängern, sagte Söder in München. Auch Söder rief Nüßlein und Löbel auf, die mutmaßlich verdienten Gelder zu spenden. Beide hatten Geld für die Vermittlung von Geschäften mit Corona-Schutzmasken erhalten.



Das Verhalten der Politiker hatte parteiübergreifend für Empörung gesorgt. Vertreter der Opposition verlangten eine umfassende Aufklärung. Der Politologe und Publizist von Lucke sprach von desaströsen Vorfällen. Wenn der Eindruck entstehe, Abgeordnete bedienten sich während einer Krisensituation, dann sei das verheerend, sagte von Lucke im Deutschlandfunk. Er erinnerte daran, dass CDU und CSU erst nach langem Zögern einem Lobbyregister zugestimmt hätten, dass zudem auch noch "sehr zahm" ausgefallen sei.

Kritik von der Opposition - FDP für Sonderermittler

Der FDP-Parteivorsitzende Lindner regte an, einen unabhängigen Sonderermittler zur Aufklärung der Masken-Affäre einzusetzen. Dessen Arbeit könnte noch deutlich vor der Bundestagswahl abgeschlossen werden, sagte Lindner der Sendergruppe RTL/NTV. Man müsse auch schauen, was auf der anderen Seite des Beschaffungsprozesses, also in den Ministerien, passiert sei.



In politischen Parteien könne es immer wieder Einzelfälle geben, sagte die Grünen-Vorsitzende Baerbock im Deutschlandfunk. Aber in der Union weise vieles darauf hin, dass es sich um ein grundsätzliches Problem handele. Das zeigten auch die Vorgänge um den CDU-Abgeordneten Amthor, der von seiner Partei trotz der Lobbyismusvorwürfe zum Spitzenkandidaten in Mecklenburg-Vorpommern aufgestellt worden sei. Baerbock sprach von einem - Zitat - schwarzen Filz, der angegangen werden müsse. Ähnlich äußert sich auch der Co-Vorsitzende der Grünen, Habeck.

