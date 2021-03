In der Affäre um Provisionszahlungen für die Vermittlung von Maskengeschäften drängen führende Unionspolitiker die Abgeordneten Löbel und Nüßlein zur sofortigen Aufgabe ihrer Bundestagsmandate.

Der CDU-Vorsitzende Laschet sagte dem Südkurier aus Konstanz, wer als Volksvertreter versuche, sich in dieser Krise zu bereichern, müsse das Parlament unverzüglich verlassen. CSU-Chef Söder mahnte, die beiden sollten "umgehend reinen Tisch machen". Alles andere beschädige das Vertrauen in die Politik. Ähnlich äußerten sich Vertreter von den Grünen und der Linken. Der CDU-Kreisverband Mannheim stellte Löbel ein Ultimatum bis Monatsende. SPD-Fraktionsvize Wiese sagte, die Unionsfraktion habe ein ernstes Korruptionsproblem. Konsequenzen seien aber eher Mangelware.



Löbel hatte heute seinen Rückzug aus der Unionsfraktion angekündigt. Sein Bundestagsmandat will er bis Ende August behalten, dann aber nicht mehr kandidieren. Er hatte eingeräumt, dass seine Firma bei der Vermittlung eines Geschäfts mit Corona-Masken 250.000 Euro Provision bekommen hat. Auch der CSU-Parlamentarier Nüßlein aus Neu-Ulm soll 650.000 Euro für die Vermittlung von Geschäften mit Corona-Schutzmasken kassiert haben. Auch er will im September nicht erneut für den Bundestag kandidieren.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.