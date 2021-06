Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag, Maag, hat begrüßt, dass der Bundesrechnungshof die Maskenbeschaffung genauer untersucht hat.

Er stelle zu Recht Fragen, sagte Maag im Deutschlandfunk. Man müsse die Maskenbeschaffung aufarbeiten für künftige Fälle. Es sei gut, dass der Bundesrechnungshof den Finger in die Wunde lege und sage "ihr müsst besser werden", so Maag weiter. Die Kritik der Kontrollbehörde, dass chaotische Zustände geherrscht hätten, hält Maag jedoch für überzogen.



Der Bundesrechnungshof hatte laut Medienberichten dem Bundesgesundheitsministerium vorgeworfen, viel zu viele Masken beschafft und dabei enorme Ausgaben in Kauf genommen zu haben.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.