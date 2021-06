Allerorten Maskendämmerung. Wer ein Zeichen für die Freiheit setzen will, der reißt seine Corona-Maske vom Gesicht. Oder fordert zumindest lautstark, die entsprechenden Regeln zu überarbeiten. Grund genug gibt es dafür. Die Inzidenzen sinken, die Impfquote steigt. Irgendwann muss Schluss sein mit der Vorsicht. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht fordert Verhältnismäßigkeit und erinnert besonders an die Masken geplagter Schülerinnen und Schüler. Wolfgang Kubicki sekundiert für die FDP. Bei einer Inzidenz unter 35 dürfe der Staat keine Grundrechte pauschal einschränken - und ist sich da ungewohnt einig mit Dietmar Bartsch von den Linken, der die Maskenpflicht für einigermaßen absurd hält. Scheinbar geht ein Aufatmen durchs Land, endlich Freiheit für die Nase!

Nicht so schnell, sonst kommt der Schnupfen oder Schlimmeres. Es wird ja überall im Land geöffnet. Das heißt: Wir geben dem Virus gerade Spielraum. Das ist bei den positiven Trends auch richtig. Wir alle sehnen uns nach Freiheit, nach Normalität. Aber nicht nur Forschende, sondern sogar der Handelsverband Deutschland rät bei den Masken zur Vorsicht, um einen weiteren Lockdown zu verhindern. Das ist keine Panikmache.

Die Tücken der Delta-Variante

Der "Tag der Freiheit", das Ende aller Einschränkungen, steht in Großbritannien auf der Kippe, weil die Delta-Variante dort gerade zu einer neuen Coronawelle ansetzt. Dieses Virus ist ansteckender, es nutzt schneller Lücken in den Schutzmaßnahmen. Was bei der Alphavariante noch funktionierte, kann Delta überwinden.

Bei den Freiheiten ist es deshalb im Augenblick leider so, dass nicht alle auf einmal ohne Risiko zu haben sind. Das zeigt eine Studie zur Fußballbundesliga. Vergangenen September gab es zwei Spieltage mit Publikum. Rund um die Stadien stieg die Inzidenz, allerdings nicht, wenn konsequent Maske getragen wurde. Volles Stadion plus freie Nase war offenbar zu viel. Wir müssen uns entscheiden, welche Freiheit am wichtigsten ist, öffnen, abwarten und uns erst dann weitere Freiheiten gönnen.

Dass ausgerechnet die Maske zum Symbol für die wichtigste Form der Freiheit herhalten muss, ist in meinen Augen einigermaßen absurd. Ich habe mich an sie gewöhnt. Die Maske vermittelt mir selbst und meinen Gegenübern gefühlt und ganz real ein Plus an Sicherheit. Die mangelnde Bequemlichkeit nehme ich gerne in Kauf und gehe dafür ohne Test einkaufen, sitze im Kino oder treffe mich mit mehr Freunden draußen. Diese Freiheiten sind für mich relevanter. Aber bei der Freiheit gibt es verschiedene Geschmäcker, offenbar macht sie mancher und manche vor allem am unbeschwerten Atem fest.