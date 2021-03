Nach der Maskenaffäre um Unionsabgeordnete hat der CDU-Bundesvorstand einen Verhaltenskodex für Amts- und Mandatsträger auf allen politischen Ebenen beschlossen.

In diesem heißt es, Mitglieder, die die Partei oder ihr Mandat für selbstsüchtige Zwecke missbrauchten, verstießen gegen die Grundsätze der CDU. Sie müssten das Mandat aufgeben und die Partei unverzüglich verlassen.

Sämtliche Nebentätigkeiten sind offenzulegen

Der Verhaltenskodex sieht unter anderem vor, dass sämtliche Nebentätigkeiten oder auch Mitgliedschaften in Vorständen und Aufsichtsräten offen zu legen sind. Inhabern von Regierungsämtern und Mandatsträgern wird untersagt, Geldspenden anzunehmen. Kandidatinnen und Kandidaten dürfen keine Wahlkampfspenden für sich persönlich annehmen. Diese parteiinternen Regelungen sollen in das Statut der Bundespartei und in die Satzungen der Landes- und Kreisparteien einfließen.

Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.