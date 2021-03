Vor dem Hintergrund der Masken- und Lobbyismusaffäre in der Unionsfraktion im Bundestag hat die CSU-Landesgruppe ihre Bereitschaft zu strengeren Transparenzregeln betont.

Ihr Vorsitzender Dobrindt sagte der Deutschen Presse-Agentur, man wolle solche neuen Vorschriften sehr schnell im Bundestag mit der SPD vereinbaren.



Der Koalitionspartner sowie die Opposition werfen der Union vor, strengere Transparenzregeln bisher verhindert zu haben. Der SPD-Kovorsitzende Walter-Borjans sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", CDU und CSU blockierten entsprechende Vorstöße regelmäßig. Es würde dem Vertrauen in unsere Demokratie und auch den vielen aufrechten Mitgliedern aller demokratischen Parteien dienen, wenn nun gemeinsam wirksame Maßnahmen beschlossen würden. Walter-Borjans kritisierte, in Teilen von CDU und CSU sei das Prinzip "eine Hand wäscht die andere" immer wieder zum Vorschein gekommen.



Am Freitag hatten alle Abgeordneten der Bundestags-Unionsfraktion eine sogenannte Ehrenerklärung unterschrieben, wonach sie keine finanziellen Vorteile im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie erzielt hätten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 14.03.)

+ Ferien: Wie Urlaub im Ausland möglich ist (Stand 14.03.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 04.03.)

+ Impftermin: Wie kann ich mich wann und wo impfen lassen? (Stand 04.03.)

+ Mögliche Nebenwirkungen? Deutschland setzt AstraZeneca-Impfstoff weiterhin ein (Stand 13.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 13.03)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 13.03.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 13.03.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 14.03.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.