Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Dobrindt, hat den Koalitionspartner SPD und die Oppositionsparteien davor gewarnt, ihre Kritik in der Maskenaffäre zu überziehen.

Dobrindt sagte dem Berliner "Tagesspiegel am Sonntag", das Fehlverhalten Einzelner in der Union sei massiv. Wenn aber versucht werde, den Eindruck zu erwecken, dieses Fehlverhalten sei systemisch, dann werde Politik insgesamt diskreditiert. Dies könne den Gegnern der Demokratie von Rechtsaußen Vorschub leisten.



Dobrindt kündigte neue Transparenzregeln an. Wer in der CDU/CSU-Fraktion Führungsaufgaben übernehmen wolle, müsse in Zukunft auf Nebeneinkünfte völlig verzichten. Der CSU-Vorsitzende Söder will sich am Mittag auf einer Pressekonferenz zu Konsequenzen aus der Maskenaffäre äußern.

