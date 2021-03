Wer verzweifelt nach positiven Folgen der Corona-Krise sucht, wird jetzt fündig: Das Virus bringt uns eine Reform des deutschen Abgeordneten-Rechts. Was die gesammelten Affären und Skandale der letzten Jahrzehnte nicht vermochten - nämlich die Nebentätigkeiten der Abgeordneten besser zu kontrollieren - das schafft nun Covid-19. Auf die harte Tour.

Die CSU gibt ihren Widerstand auf. Jene Partei, die in allen Ranglisten über Nebenverdienste und "Gschaftlhubereien" auf Platz 1 liegt - sogar noch vor der Schwesterpartei CDU und der wirtschaftsnahen FDP. Jene Christsozialen knicken unter dem Druck der Sauter-Affäre endlich ein.

Corona hat auch eine gute Seite

Zeit wird's. Zu viele Mandatsträgerinnen und -träger in Deutschland - ob im Bundestag oder den Landtagen - trennen nicht ausreichend zwischen Amt und Nebentätigkeit. Mehr noch: Für manche, wie Alfred Sauter, war das Abgeordneten-Mandat der Nebenjob. Das dicke Geld verdiente Rechtsanwalt Sauter mit seiner Kanzlei und allerlei undurchsichtigen Firmen-Konstruktionen. Wenn damit nun - dank Covid und der Münchner Generalstaatsanwaltschaft - endlich Schluss ist, hat Corona auch eine gute Seite.

Wobei Markus Söder natürlich nicht Markus Söder wäre, wenn er diesen Kurswechsel als Einknicken bezeichnen würde. Nein, der CSU-Chef verkauft sich als Ober-Reformator, als der transparenteste aller gläsernen Politiker. Sein heute vorgestellter Zehn-Punkte-Plan sei nichts weniger als ein Paradigmen-Wechsel, eine der weitestreichenden Reformen des deutschen Parteienrechts.

Wirklich? Gemach, gemach. Zuerst einmal sind Söders vollmundige Ankündigungen genau das: Ankündigungen. Vieles klingt gut, etwa der Plan, dass Mandatsträger in Zukunft keine bezahlten Interessenvertretungen mehr annehmen dürfen außer einer: der Interessenvertretung der Bürgerinnen und Bürger, die sie gewählt haben.

Eine Herkules-Aufgabe

Auch Söders Versprechen, die Anzeigepflicht für Nebentätigkeiten drastisch zu verschärfen und Zweiteinkommen nicht mehr in Stufen, sondern auf Euro und Cent zu veröffentlichen, klingt gut. Vor allem, weil in Zukunft jeder im Internet nachschauen können soll, welcher Abgeordnete was und wieviel hinzuverdient hat, mit welcher Tätigkeit und von wem bezahlt.

Aber hier beginnen schon die Probleme: Was macht man zum Beispiel mit Parlamentarierinnen, die auch Rechtsanwältinnen sind und gegenüber ihren Klienten einer Verschwiegenheitspflicht unterstehen? Hier müssen alle Parteien praktisch umsetzbare Wege finden, um widersprechende Rechtsgüter abzuwägen. Das wird noch eine Herkules-Aufgabe.

Scharfes Schwert statt zahnloser Tiger

Aber es ist gut, dass die Tür nun weit offen steht, weil die CSU sie nicht mehr mit aller Macht zuhält. Wenn Markus Söder es wirklich ernst meint mit der Reformbereitschaft - und es gibt Hinweise darauf, dass er die CSU zu einer neuen Partei umformen will - dann hier noch zwei Vorschläge, wie aus dem Zehn-Punkte-Plan wirklich ein scharfes Schwert wird und kein zahnloser Tiger:

Statt Ehrenerklärungen oder Compliance-Fragebögen sollten Mandatsträger eine Eidesstattliche Erklärung abgeben, dass sie weder Rechtsverstöße begehen noch Interessenkonflikte bestehen. Eine solche Eidesstattliche Erklärung ist im Ernstfall justitiabel - deshalb wird sich jeder und jede Abgeordnete gut überlegen, ob er oder sie unterschreibt.

Und hier ein zweiter Vorschlag: Wie wäre es mit "term limits"? Also der zeitlichen Befristung von Mandaten auf - sagen wir zum Beispiel - drei Legislaturperioden? Auch das würde Interessenskonflikten vorbauen, die oft entstehen, weil Abgeordnete schon seit Jahrzehnten an ihrem Platz sitzen und entsprechende Netzwerke gebildet haben. Alfred Sauter beispielsweise sitzt seit 31 Jahren im bayerischen Landtag.

