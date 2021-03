In der Affäre um Corona-Schutzmasken hat der CDU-Vorsitzende Laschet Unionspolitiker aufgefordert, reinen Tisch zu machen.

Sollte irgendjemand noch solche Geschäfte gemacht haben, habe er noch Zeit, ihm das sehr schnell persönlich mitzuteilen, sagte Laschet im ARD-Fernsehen. Zugleich betonte der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, dass er nicht wisse, ob es weitere Fälle gebe. Die Grünen-Europaparlamentarierin Paulus verwies in dem Zusammenhang auf die Kritik an Laschet selbst wegen des Kaufs von Corona-Schutzausrüstung bei der Modefirma "van Laack". Man müsse ihn auch danach fragen, forderte sie auf Twitter. Das Geschäft der NRW-Landesregierung war auf Initiative von Laschets Sohn zustande gekommen, der mit "van Laack" zusammenarbeitet. Später gab es Probleme mit der Qualität der Lieferungen.



Die Unionsfraktionsspitze kündigte umfangreiche Maßnahmen zur Aufklärung der Maskenaffäre an. Nebentätigkeiten von Bundestagsabgeordneten sollen strenger geregelt werden. Hintergrund sind die Fälle Nüßlein und Löble, die inzwischen ihren Austritt aus der CSU beziehungweise der CDU angekündigt haben.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.