In der sogenannten Maskenaffäre sollen Provisionen von insgesamt fünf bis sechs Millionen Euro geflossen sein.

Empfänger waren nach Recherchen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" zwei CSU-Politiker und drei Geschäftsleute. Die Lieferungen gingen an das Bundesgesundheitsministerium, das Innenministerium und an das bayerische Gesundheitsministerium. Eine Textilfirma aus Hessen soll dafür Provisionen an eine Firma in der Karibik gezahlt haben. Der Gesamtumfang des Geschäfts ist nicht bekannt. Allerdings soll allein das bayerische Gesundheitsministerium 3,5 Millionen Schutz-Masken zum Preis von knapp vier Euro je Stück bezogen haben. Bezahlt wurden die Masken aus Steuermitteln.



Zu den Beschuldigten in der Maskenaffäre gehört unter anderem der ehemalige bayerische Justizminister Sauter, der inzwischen aus der CSU-Fraktion ausgetreten ist. Die Partei will als Konsequenz aus der Affäre ihre Regeln für Mandatsträger ändern. Landtagspräsidentin Aigner sprach von einem Riesenschaden für die Demokratie.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.