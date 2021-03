Kurz vor dem Auftakt ins Wahljahr mit den Abstimmungen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz greift die SPD die Union wegen der Masken- und Lobbyismusaffäre an.

Der Parteivorsitzende der SPD, Walter-Borjans, sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", in Teilen von CDU und CSU sei das Prinzip "eine Hand wäscht die andere" immer wieder zum Vorschein gekommen. Zudem blockiere die Union regelmäßig Vorstöße für mehr Transparenz. Nun müssten die Parteivorsitzenden Laschet und Söder klarmachen, dass sie strukturell wirklich etwas verändern wollten.



CDU-Generalsekretär Ziemiak wirft der SPD wiederum vor, die Attacke sei reiner Wahlkampf. Seit Monaten missbrauche die SPD dafür die Corona-Krise, nun mache sie tausende CDU-Mitglieder verächtlich.



Am Abend hatte die Bundestags-Unionsfraktion bekanntgegeben, dass alle Abgeordneten eine sogenannte Ehrenerklärung unterschrieben haben. Sie besagt, die Unionsabgeordneten hätten keine finanziellen Vorteile im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie erzielt. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt betonte im ZDF, jeder wisse, was es bedeute, wenn er eine Falscherklärung abgebe. Solche Kollegen hätten keinen Platz mehr in der Fraktion.

